Среда, 24 Октября 2018 16:58

АрмИнфо.24 октября Президент Республики Арцах Бако Саакян принял известную итальянскую писательницу армянского происхождения Антонию Арслан и профессора Нью-Йоркского колледжа Манхеттенвиль Швону Нэш-Маршал.

Как передает пресс-служба главы арцахского государства, в ходе встречи, в которой принял участие министр культуры, по вопросам молодежи и туризма Лерник Ованнисян, был затронут ряд вопросов, касающихся жизни Арцаха, связей Родина - Диаспора.

Президент Саакян с удовлетворением отметил, что визиты в Арцах приобрели регулярный характер, подчеркнув их важность с точки зрения армяноведческих исследований и углубления взаимодействия между Арцахом и разными странами в сфере науки.