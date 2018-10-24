Среда, 24 Октября 2018 16:58

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сегодня с трибуны парламента призвал меньше касаться темы сексуальных меньшинств.

"Чем меньше мы будем касаться этой темы, тем меньше будет от этого проблем. Правда, этот вопрос требует урегулирования, и если это не сделаем мы, будут вынуждены сделать другие правительства",- заявил Пашинян.

При этом он затруднился сказать, как должен быть урегулирован вопрос с сексуальными меньшинствами: "Я сам не знаю, что надо делать, может вы подскажите мне. В советские времена в УК была специальная статья. Теперь, что нам делать, вводить статью? Вообще нам надо определиться, является ли это проблемой, и если да, то как ее решить",- обратился к депутатам Пашинян.

Меж тем, Армения на законодательном уровне взяла обязательство перед Советом Европы об уважении прав и свобод сексуальных меньшинств.