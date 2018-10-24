Среда, 24 Октября 2018 16:21

АрмИнфо.Запланированные 11 ноября мероприятия, приуроченные 100-летию окончания Первой мировой войны, должны стать также поводом для признания или осуждения Геноцида армян 1915 года. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью общественной телерадиокомпании Швейцарии (RTS).

"Я не знаю, как можно говорить о Первой мировой войне, не затрагивая тему Геноцида армян. Признания этого факта руководителями государств будет высоко оценен мною, Арменией и всем армянским народом", - подчеркнул Армен Саркисян.

Он подчеркнул, что именно в силу непризнанности Геноцида армян 100 лет назад впоследствии произошли другие геноциды.

При этом он отметил, что готов к диалогу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. "Я бы сказал ему - нам есть о чем поговорить. Ты президент Турции, а я президент Армении. Моя семья, мои предки из Эрзрума, Ванна и Битлиса. У моей стариной семьи длинная история. Почему бы нам не поговорить об отношениях между Арменией и Турцией, о наших личных историях? Мы должны поговорить не только об истории, но и будущем, о будущем твоих и моих детей, будущем внуков, будущем наших народов. Я христианин. Христианство учит, что всегда есть возможность прощения, однако прощение может быть лишь после признания", - заявил Армен Саркисян.