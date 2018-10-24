Среда, 24 Октября 2018 16:20

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении на своем специальном заседании 24 октября не избрало единственного претендента на пост премьера Никола Пашиняна.

"За" его кандидатуру никто не проголосовал, "против" выступил 1 депутат, воздержались 11. Для избрания было необходимо 53 голоса.

Сам Пашинян ушел в отставку 16 октября, прямо озвучив главную цель - спровоцировать проведение досрочных парламентских выборов путем росауска парламента. Согласно Конституции, парламент может быть распущен в случае, если дважды не изберет главу Правительства. Последняя попытка состоится через неделю.