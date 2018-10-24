Среда, 24 Октября 2018 15:11

АрмИнфо. Международный молодежный подготовительный семинар «Наше будущее, наше здоровье» проходит в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие организовано в преддверии Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), которая состоится 25-26 октября в столице нашего государства. Семинар собрал 150 участников из 50 стран мира. Целью встречи является создание платформы для обмена информацией об укреплении ПМСП среди подростков и молодёжи, для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения.

«Хочу сказать, мы обсуждаем очень важные вопросы. Это будущее первичной медико-санитарной помощи, и это основа всей глобальной системы здравоохранения. Это очень существенные вопросы. Надо начинать как можно раньше, и второе - надо иметь хорошо разработанный план, поэтому мы здесь находимся. И мы приглашаем вас активно участвовать в создании этого плана», - отметил в приветственной речи министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

В свою очередь представитель Детского фонда ООН в Казахстане Юрий Оксамитный отметил, что неслучайно этот семинар носит название «Наше будущее, наше здоровье». «Действительно, важно, чтобы у каждой страны было обеспеченное будущее. Важно, что конференция, которая откроется завтра, примет рекомендации молодежи. Участие в конференции подтвердили порядка 140 стран мира, 60 министров здравоохранения и международные эксперты. Вопросы питания нас интересуют, потому что в странах Центральной Азии довольно быстрыми темпами развивается ожирение. Ожирение означает, что нынешнее поколение может прожить меньше, чем родители. Достаточно высокий уровень анемии, особенно у женщин детородного возраста. Для нас очень важно работать с молодежью», - подчеркнул Юрий Оксамитный.