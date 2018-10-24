Среда, 24 Октября 2018 15:24

АрмИнфо. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между двумя странами в торгово-экономической и инвестиционной сферах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что визит министра торговли является важным свидетельством заинтересованности США в развитии сотрудничества с регионом Центральной Азии, которое будет способствовать укреплению взаимных экономических связей.

Президент Казахстана подчеркнул результаты проведенных переговоров на высшем уровне в ходе его официального визита в США в январе текущего года. «Во время состоявшейся встречи мы достигли взаимопонимания с Президентом Дональдом Трампом. Казахстанско-американские отношения вышли на уровень расширенного партнерства, о чем было подписано соответствующее заявление. В рамках своего официального визита я встретился с большой группой «капитанов бизнеса» США. В ходе совместного бизнес-форума было подписано 27 различных коммерческих документов на сумму 7 миллиардов долларов. На сегодняшний день объем торговли между нашими странами составляет около 2 миллиардов долларов. В этом году данный показатель вырос на 30%», - заявил Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Глава государства остановился на истории развития сотрудничества между двумя странами и рассказал о соглашениях, заключенных в первые годы независимости Казахстана. «После того, как Казахстан отказался от ядерного оружия и закрыл крупнейший в мире ядерный полигон, мы подписали первый договор о сотрудничестве с Президентом Джорджем Бушем-старшим. Тогда же компания «Шеврон» выразила намерение работать в нашей стране. История деятельности этой компании наглядно показывает, как можно успешно вести бизнес в Казахстане», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства указал, что сегодня Казахстан осуществляет многовекторную политику и поддерживает добрые отношения со всеми странами-партнерами. В свою очередь Уилбур Росс поблагодарил Президента Казахстана за встречу и рассказал о своих впечатлениях от посещения Астаны. «Я первый раз нахожусь в Казахстане. Меня поразила архитектура столицы, которую я видел по дороге из аэропорта. У вас активно разворачивается строительство, и, действительно, динамично растет экономика», - сказал министр торговли США. У. Росс отметил, что вместе с ним в Астану прибыла делегация из 16 американских компаний, которые намерены развивать торгово-экономические отношения с Казахстаном. Министр торговли США передал Нурсултану Назарбаеву слова приветствия и наилучшие пожелания от имени Президента США Д. Трампа, а также выразил заинтересованность в дальнейшем углублении и расширении сотрудничества между Казахстаном и США.