Среда, 24 Октября 2018 15:25

АрмИнфо. Армяно-российские отношения никогда не были на таком высоком доверительном уровне, как сейчас. Об этом с трибуны парламента РА заверил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Когда мы пришли к власти, шли разговоры о том, что армяно-российские отношения окончательно испорчены. После этого стали говорить, что мы продались России, и Запад откажется с нами сотрудничать и помогать",

- отметил Пашинян, подчеркнув, что все это не соответствует действительности, а правда в том, что армяно-российские отношения никогда не находились на таком доверительном уровне, то же самое касается отношений Армении с Западом.