Среда, 24 Октября 2018 15:23

АрмИнфо.Азербайджан готов к продолжению субстантивных переговоров с целью поэтапного урегулирования карабахского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров, передает Turan.

"Баку неоднократно озвучивал позицию о необходимости продвижения ответственного диалога, нацеленного на результат - прекращение оккупации территорий Азербайджана, создание условий для безопасного возвращения вынужденных переселенцев, включая представителей азербайджанской общины Нагорного Карабаха, в свои дома с последующим обеспечением широких прав самоуправления для населения Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, состоящего из его армянской и азербайджанской общин", - сказал глава МИД, выразив надежду на то, что руководство Армении в ближайшее время сможет продемонстрировать политическую волю к продолжению переговорного процесса в рамках существующего формата и на основе известной повестки, добавил он.

На вопрос о вероятности вступления Азербайджана в ОДКБ, Мамедьяров уклончиво ответил, что Баку проводит сбалансированную внешнюю политику и развивает активный двусторонний диалог и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами-членами ОДКБ, кроме Армении.