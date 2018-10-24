Среда, 24 Октября 2018 15:21

АрмИнфо.Вот уже 5 месяцев как Шант Арутюнян просит, чтобы его выпустили из тюрьмы. Об этом 24 октября с трибуны Национального Собрания Армении заявил и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

"То есть "спецназ" должен зайти и осуществить спецоперацию по освобождению Шанта Арутюняна, а затем закрыть дверь, чтобы он не смог вернуться обратно. Я предлагаю Арутюняну выти из тюрьмы путем амнистии, а он отказывает. Что мне теперь делать? Звонить судье и требовать, чтобы тот оправдал его? Вы хотите этого", - задался риторическим вопросом и.о. премьера.

Пашинян заявил, что он неоднократно отмечал, что не будет звонить и что-то требовать от судей. Он призвал адвоката Шанта Арутюняна обратиться в суд с соответствующей процедурой.

Отметим, что Шант Арутюнян арестован на 6 лет по обвинению в насильственном сопротивлении представителю власти. Арутюнян требует полного оправдания и не желает освобождения по амнистии. Меж тем, Пашинян и ранее заявлял, что не вправе давать указания судам, в отношении кого, какой вердикт применить.