Среда, 24 Октября 2018 14:35

АрмИнфо. Американские вертолеты, приобретенные Азербайджаном, имеют гражданское предназначение, они не могут использоваться в военных целях. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, 24-го октября на брифинге комментируя приобретение Азербайджаном американских вертолетов.

"Гонка вооружений всегда в повестке армянской стороны и мы призываем международное сообщество избегать действий, которые способствуют гонке вооружений в нашем регионе или распространению нестабильности>, - сказала пресс- секретарь МИД Армении.

Помимо этого, как указала Нагдалян, армянскую сторону заверили, что американские вертолеты покупаются для гражданского назначения, то есть они предусмотрены для использования в гражданских целях. <Нас заверили, что это вертолеты гражданского применения, для чрезвычайных ситуаций, и не могут иметь военного применения. Это касается также покупок вооружения через третьи страны>, - сказала Анна Нагдалян.

Напомним, 2 июля на брифинге в Ереване экс-пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, коснувшись демонстрации на военном параде в Баку вертолетов американского производства Bell-412, призвал не верить всему, что пишут в СМИ. По его словам, армянская сторона намного раньше начала разбирательство по этому вопросу и выяснила, что подобные вертолеты производятся в нескольких странах по американским лицензиям, и они предназначены для небоевого применения.

Ранее в сети появилась информация о том, что Азербайджан закупил американские вертолеты MD-530F. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил о том, что во время военного парада 26 июня будут представлены сверхсовременные системы, в том числе американские вертолеты Bell 412, MI-24. Примечательно, что США ранее заявляли о моратории на продажу оружия сторонам карабахского конфликта.

Напомним, что после распада СССР, в августе 1992 году, палата представителей и Сенат США совместно приняли закон <Акт о поддержке свободы>, предусматривающий содействие России и другим новонезависимым государствам с целью создания модели демократического управления и либеральной экономики. В 1992 г., учитывая спровоцированную против Нагорного Карабаха войну, благодаря работе армянской общины и лоббистов, в тексте <Акта о поддержке свободы> была включена 907-я резолюция, запрещающая правительству США оказывать какое-либо содействие Азербайджану, пока президент США не убедится и, следовательно, не доложит Конгрессу о том, что официальный Баку предпринимает действенные шаги для разблокирования Армении и не применяет силу против Армении и Нагорного Карабаха. После событий 11 сентября 2001 г. президент США Джордж Буш - младший на основании наличия прямой угрозы национальной безопасности обратился к Конгрессу, попросив о возможности в каждом бюджетном году обходить 907-ю резолюцию и предоставлять Азербайджану военную помощь для борьбы с терроризмом, обеспечения приграничной безопасности Азербайджана и антитеррористических коалиционных действий, заверяя, что эта помощь никоим образом не будет мешать переговорному процессу Армения - Азербайджан и не будет использована против Армении.