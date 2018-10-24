Среда, 24 Октября 2018 14:31

АрмИнфо. В сложившейся ситуации говорить об альтернативных Ларсу коммуникациях просто невозможно. Об этом заявила кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, сообщают грузинские СМИ.

"Мы понимаем, что открытие альтернативной дороги исходит из экономических интересов Армении, однако мы, в первую очередь, должны руководствоваться интересами Грузии. Сегодня два наших районах оккупированы Россией, между нами нет дипотнотшений. Сегодня возможность открытия альтернативной дороги с Россией исключена. Что будет в будущем, покажет время",- резюмировала она.