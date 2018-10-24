Среда, 24 Октября 2018 14:31

АрмИнфо. Статус и безопасность НКР являются приоритетами для РА. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на брифинге, комментируя недавнее заявление главы азербайджанского МИД о том, что в основе диалога, нацеленного на результат, он видит "прекращение оккупации территорий Азербайджана с последующим обеспечением широких прав самоуправления для населения Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, состоящего из его армянской и азербайджанской общин".

Как указала Нагдалян, Армения неоднократно заявляла о своей позиции по урегулированию карабахского конфликта. "Статус и безопасность НКР являются приоритетами для Армении. Последнее имеет жизненно важное значение для армянского населения НКР, которое в течение нескольких лет подвергалось насилию со стороны Азербайджана", - заявила она.

Таким образом, как подчеркнула представитель МИД, мирный процесс должен гарантировать населению НКР защиту от данных посягательств в будущем. Также должна быть обеспечена реализация права народа Арцаха на самоопределение. <Народ НКР должен быть вовлечен в процесс и у него должен быть решающий голос>, - заявила она.

Отметим, что в одном из своих недавних интервью министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров заявил, что "Азербайджан готов к продолжению субстантивных переговоров, имеющих целью начало процесса поэтапного урегулирования конфликта".