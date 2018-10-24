Среда, 24 Октября 2018 14:12

АрмИнфо. Нужно последовательно, шаг за шагом, двигаться в сторону ограничения деятельности и закрытия букмекерских контор в Армении. Об этом 24 октября с трибуны парламента заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Женщины в Капане показывают нам букмекерские конторы и просят закрыть их, отмечая, что их мужья, сразу после получения зарплаты, идут в букмекерские конторы, и только потом приходят домой. В стране с таким уровнем бедности слишком много людей делают ставки в надежде на удачу, в том числе от безысходности", - заявил Пашинян.

И.о. премьер-министра отметил, что в данной сфере следует предпринять жесткие шаги. А именно, строго ограничить рекламу, существенно изменить налоговый режим и шаг за шагом двигаться в сторону ограничения и закрытия букмекерских контор.

Вместе с тем, Пашинян отметил, что по мнению специалистов закрытие букмекерских контор опасно, так как это может привести к серьезным потрясениям. "Так как на данный момент у нас наблюдается рост цен на недвижимость, если все букмекерские конторы будут сразу закрыты, это к освобождению десятков тысяч помещений и произийдет обвал цен", - подчеркнул и.о. премьер-министра.