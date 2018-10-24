Среда, 24 Октября 2018 14:02

АрмИнфо. Армения готова применить весь имеющийся инструментарий, вытекающий из ее членства в ЕАЭС, если вопрос членства Азербайджана войдет в повестку. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян 24 октября на брифинге.

Ранее, 23 октября советник президента России Сергей Глазьев заявил, что двери ЕАЭС открыты для всех постсоветских стран. Он также выразил убеждение, что Евразийский экономический союз открыт для всех. По его убеждению, если бы ЕАЭС охватил все постсоветские государства, то конфликтов было бы на много меньше.

Представитель армянского МИД напомнила, что слова Глазьева уже прокомментировала член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина, отметив, что в повестке ЕАЭС нет вопроса о членстве Азербайджана. Помимо этого, в основополагающих документах ЕАЭС четко указано, что членом может стать государство, которое не действовало против Организации и ее членов, отметила Нагдалян. "Если на повестку будет вынесен вопрос о членстве Азербайджана в ЕАЭС, Армения предпримет соответствующие шаги по всему вытекающему из членства в ЕАЭС инструментарию", - резюмировала пресс-секретарь.