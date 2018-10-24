Среда, 24 Октября 2018 12:55

АрмИнфо. Правительство Армении представило Национальному Собранию проект решения об объявлении амнистии под названием: " Об объявлении амнистии по уголовным делам по случаю 2800-летия основания Эребуни- Еревана и 100-летия провозглашения независимости Первой Республики Армения".

Планируется, что проект этого решения будет обсужден в ходе следующего очередного заседания парламента, то есть в начале ноября. Таким образом, от наказания посредством амнистии освобождаются:

1. лица, осужденные на заключение сроком до 3 лет лишения свободы.

2. лица, в отношении которых не было применено условное наказание, или же наказание в отношении которых было отложено.

3. люди, в отношении которых в качестве наказания не применено лишение свободы.

В результате объявления амнистии от наказания освобождаются лица, осужденные сроком до 6 лет лишения свободы.

1. инвалиды первой или воторой групп.

2. женшины, являющиеся беременными во время вступления в силу закона.

3. люди, имеющие 3 или более несовершеннолетних детей.

4. лица, имеющие детей возрастом до трех лет.

5. лица, которым более 60-ти лет.

6.лица, совершившие преступления в возрасте до 18 лет, которые ранее не были осуждены за преднамеренное преступление, или несли наказание, но не имеют судимости.

По проекту также правительство требует не осуществлять уголовное преследование в отношении преступлений, осуществленных до 1 октября 2018 года включительно (за исключением тех случаев, когда данное преступление привело непосредственно к смерти человека), которые находятся в органах следствия, предварительного следствия и в судах, если:

1. лица могут быть обвинены или обвиняются в совершении таких преступлений, за которые предполагается наказание в виде тюремного заключения сроком не более трех лет

2. лица, осужденные на заключение сроком до пяти лет лишения свободы.

3. лица, обвиняемые или обвиненные в преступлении по неосторожности, которые караются лишением свободы до 5 лет.

4. лица, обвиняемые или обвиненные в преступлении, которое не предусматривает наказание в виде лишения свободы.

В соответствии с проектом закона амнистия также распространится на членов группы "Сасна Црер", захвативших территорию полка ППС полиции Армении с 17-го по 31 июля 2016 года, а также лица, тем или иным образом, связанные с группой. В их отношении может быть прекращено уголовное преследование или они могут быть освобождены, если против этого не возражают потерпевшие, которым был нанесен ущерб, или физический вред. Она распространится и на лиц, обвиняемых в организации массовых беспорядков 24 апреля 2015 года. Этот пункт не распространится на тех, действия которых привели к непосредственной гибели человека.

Кроме того, вопрос возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступления, может быть разрешен в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом. Следует отметить, что данная статья касается лиц и членов группы "Сасна Црер", проходящих по делу о подготовке массовых беспорядков 24 апреля.