Среда, 24 Октября 2018 12:54

АрмИнфо.На территории Армении днем 23-го октября в северных районах, 24-го и 25-го в большинстве регионов, 26-го время от времени во всех регионах ожидается дождь. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Согласно источнику, ночью 27-го в областях Вайоц Дзор, Сюник и в Арцахе ожидается дождь. Днем 27-го, 28-го ожидается погода без осадков. Юго-западный ветер с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду, 25-го, ночью 26-го в отдельных местах ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.

Днем 26-го октября температура воздуха понизится на 8-10 градусов, ночью 27-го и 28-го - на 7-9 градусов.

В Ереване днем 23-го октября ожидается переменная облачность, в отдельных местах города возможен кратковременный и слабый дождь. 24-го и 25-го после полудня ожидается кратковременный дождь.26-го время от времени ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. 27-го и 28-го ожидается ясная погода без осадков.