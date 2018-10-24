Среда, 24 Октября 2018 12:33

АрмИнфо.Парламент Армении обсуждает кандидатуру Никола Пашиняна на посту премьера Армении. Он является единственным кандидатом, Республиканская партия уже заявила, что проголосует против него.

Сам Пашинян заявил, что его выдвижение носит формальный характер, и это делается для обеспечения норм Конституции. "Мое выдвижение в качестве премьера носит формальный характер. Я выдвинулся не для того, чтобы быть избранным, а для того, чтобы не быть избранным. Смысл выдвижения - в обеспечении легитимности предстоящих парламентских выборов, исключении каких-либо правовых пробелов. Однозначно и бесспорно, что в декабре состояться внеочередные парламентские выборы, которые станут окончательной

победой революции", - заявил в своем выступлении Никол Пашинян. Он подчеркнул, что в Армении произошла революция, а не простая смена власти. Это, по мнению Пашиняна, связано с тем, что в республике произошло реальное изменение общественной формации. "А смысл этого изменения заключается в том, что до апреля 2018 года доминантной политической силой являлась криминальная экономическая и политическая элита, которой и принадлежала вся власть. Но после революции доминирующим политическим фактором в Армении, решающей политической силой стал народ, который смог принудить эту политическую и экономическую элиту выдвинуть на должность премьер-министра Армении поддерживаемого им кандидата", - сказал Пашинян.

Он заявил, что и после революции новые власти Армении вынуждены действовать в условия острого противодействия старых. "Все наши решения спекулируются представителями бывшего правящего режима, которые путем воздействия на СМИ и на определенные общественные круги, пытаются создать атмосферу недовольства, но мы знаем обо всем этом и однозначно говорим, возврата к старому не будет. Ни один чиновник, замешанный в коррупции и кровопролитии не останется безнаказанным, не займет место в новом правительстве",- заверил Пашинян.

Он также подчеркнул, что дело 1 марта будет полностью раскрыто: "Пусть никто в этом не сомневается. Призываю психологически быть готовыми ко всему объему дела, поскольку будет нелегко узнать все то, что, я уверен, в скором времени узнаете", - заверил он, пообещав в ближайшее время новые громкие разоблачения. "В ближайшее время общественность узнает о самом громком в истории Третьей Республики коррупционном разоблачении",- заверил он, сообщив, что речь идет об одном депутате.

"Он должен быть арестован, но для этого требуется лишь одна бумажка, которую уже несколько месяцев следствие не может получить", - объяснил Пашинян. При этом имя депутата кандидат в премьеры так и не раскрыл, сказав лишь, что данное дело ведет к множеству других криминальных разоблачений.

Он вновь заявил, что награбленные у народа средства однозначно должны быть возвращены до копейки. По его словам, чиновников, берущих взятки, сегодня воодушевляют присутствующие в зале парламента лица, которые обещают взять реванш. Он добавил, что за последнее время были, по крайней мере, три попытки реванша. "Попытка консолидации вокруг Роберта Кочаряна, голосование и принятие поправок в Регламент парламента и провал голосования по Избирательному кодексу", - пояснил Никол Пашинян.