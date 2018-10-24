Среда, 24 Октября 2018 12:28

АрмИнфо. Новостей по вопросу смены генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова на данный момент нет. Об этом сообщила пресс- секретарь МИД Армении Анна Нагдалян 24 октября на брифинге.

По ее словам, обсуждения продолжаются. Они нацелены на достижение консенсусного решения. Как напомнила пресс-секретарь, действующий порядок не предусматривает смены генсека и необходимо разработать подобный порядок.

Что касается переноса заседания ПА ОДКБ из Еревана в Москву, то, как указала представитель армянского МИД, решение носило исключительно технический характер, что было обусловлено внутриполитическими событиями в Армении. "Иной причины не было", - заявила она.

Ранее, 18-го октября в беседе с журналистами глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что вопрос отзыва генсека ОДКБ Юрия Хачатурова нужно рассматривать в более широком контексте, учитывая вероятность повторения аналогичных проблем в будущем. Отвечая на вопрос, насколько с дипломатической точки зрения было правильно возбуждать уголовное дело в отношении Генсека ОДКБ, Мнацаканян заявил, что вопрос с Хачатуровым - строго внутриполитический. <Армения, со своей стороны сделала все, чтобы внутриполитический процесс не оказывал влияние на Организацию и авторитет ОДКБ для нас также важен, как и для других стран членов", - указал он. Коснувшись переноса заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ из Еревана в Москву, он призвал рассматривать вопрос с прагматической точки зрения и не видеть в этом "ничего сверхъестественного и антиармянского"

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил журналистам, что заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ в конце октября будет перенесено из Еревана в Москву из-за внеочередных выборов в парламент Армении, которые пройдут в декабре.