Среда, 24 Октября 2018 12:04

АрмИнфо.Оперативная связь между Арменией и Азербайджаном, в рамках договоренностей, достигнутых в Душанбе, уже установлена и ее надо рассматривать в контексте формирования и укрепления атмосферы мира. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян 24 октября на брифинге.

Напомним, что 18 октября в беседе с журналистами заявил премьерминистр Армении Никол Пашинян заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской государственной границе и на линии

соприкосновения карабахско-азербайджанских войск беспрецедентно спокойная. По его словам, это является результатом договоренностей, достигнутых с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе. Вместе с тем, Пашинян проинформировал, что между Арменией и Азербайджаном, в рамках договоренностей, достигнутых в Душанбе уже установлена стабильная оперативная связь. "Мы выходим на прямую связь, при необходимости ситуация докладывается мне и Алиеву", - резюмировал премьер Армении.

Отметим, что на полях саммита СНГ в Душанбе состоялся разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения войск и на границе между Арменией и Азербайджаном. Также стороны решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.