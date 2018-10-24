Среда, 24 Октября 2018 12:00

АрмИнфо. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Армению на следующей неделе. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян 24 октября на брифинге. "На следующей неделе ожидается визит посредников в регион", - сказала Нагдалян.

Как сообщалось ранее, целью визита является подготовка к встрече на уровне глав МИД в декабре 2018 года. Посредники также намерены посетить Баку. -