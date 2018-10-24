Среда, 24 Октября 2018 11:55

АрмИнфо. В вопросе урегулирования нагорно- карабахского конфликта тайные решения исключены. Об этом 24 октября с трибуны Национального Собрания РА заявил и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян.

По его словам, окончательное слово в процессе урегулирования должно принадлежать народу Арцаха. И именно Нагорно-Карабахская Республика должна участвовать в переговорах, поскольку ни одно правительство Армении не может решить проблему без участия народа Арцаха. До тех пор, пока Карабах не будет вовлечен в процесс урегулирования, проблема не найдет своего решения. "Я имею право вести переговоры от имени РА, но не народа Карабаха, который не участвует в процессе формирования власти в Армении", - отметил и.о. премьер-министра.

По его словам, у второго и третьего президентов РА Роберта Кочарян и Сержа Саргсяна были свои обоснования по исключению Карабаха из

переговорного процесса. Один был избранным президентом НКР, второй - одним из лидеров Армии обороны Арцаха. Теперь, как считает и.о. премьер-министра, необходимо вернуть Карабах за стол переговоров, что было бы логично. "Хотим мы еще 20 лет видеть проблему не урегулированной? Проблем нет. Но без народа Арцаха ее не решить", - отметил и.о. главы армянского правительства.