Среда, 24 Октября 2018 11:54

АрмИнфо.Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон посетит Армению 25 октября. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян 24 октября на брифинге.

"Завтра Д.Болтон посетит Армению. Запланированы его встречи с премьер-министром, секретарем Совета национальной безопасности, главой МИД и Минобороны. В повестке - вопросы двусторонних отношений", - сказала А.Нагдалян. Отметим, что это самый высокопоставленный визит американских чиновников за последние несколько лет.

Ранее Джон Болтон написал в Twitter: "20 октября я направлюсь в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию, чтобы встретиться с моими коллегами и другими высокопоставленными официальными лицами для продвижения американских интересов по ряду вопросов, связанных с безопасностью".