Среда, 24 Октября 2018 10:56

АрмИнфо. Работодатель в Армении не сможет увольнять сотрудников без уважительной причины. Поправки в Трудовом кодексе внесены на заседании парламента 24 октября во втором и окончательном чтении.

Представляя проект, один из авторов документа, депутат Национального Собрания РА Геворк Петросян отметил, что согласно действующему законодательству, у работодателей имеется широкие возможности для увольнения негодных им сотрудников, и поэтому граждане нуждаются в определенных гарантиях.

Он, в частности, пояснил, что по действующему Трудовому кодексу Армении работодатель не может уволить своего сотрудника, находящегося в отпуске либо в рабочей командировке. Однако он вполне может это сделать после, когда сотрудник, к примеру, возвращается с отпуска на работу. "Например, руководство выдвигает ультимативное предложение о понижении зарплаты, и если работник не соглашается, то его увольняют", - пояснил парламентарий, выразив с этим свое несогласие и озабоченность. Исходя из этого, Петросян предложил обезопасить обеспеченных работой граждан от этой угрозы и от своевольного отношения работодателей. В то же время, документом разрешается увольнение сотрудников, недобросовестно оnносящихся к выполнению своих обязанностей. Например, за систематические опоздания на работу, или за появление на своем рабочем месте и уходе с него на весь трудовой день. В этой связи, в документ внесена поправка, согласно которой вместо двух письменных разъяснительных, которые обязан представить "безответственный" сотрудник, вводится пункт "нельзя отстранить с работы по неуважительной причине".