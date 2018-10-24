Среда, 24 Октября 2018 10:56

АрмИнфо. Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян и посол Японии в РА Джуна Ямада 23 октября обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба МЧС РА, приветствуя гостя, Цолакян выразил слова благодарности правительству Японии за оказываемое содействие.

В ходе встречи собеседники обсудили направления сотрудничества МЧС и Правительства Японии, в частности проект "Улучшения пожарной собственности" в Лорийской, Ширакской и Сюникской областях, расширение возможностей быстрого реагирования Спасательной службы МЧС, Национальной сети по борьбе с кризисными ситуациями и управления рисками при стихийных бедствиях, и другие вопросы.

Ранее АрмИнфо сообщало, что Японское агентство международного сотрудничества (IICA) в 2019 году на безвозмездной основе предоставит Армении 40 новых пожарно- спасательных автомобилей. Техника будет получена в следующем году в три этапа. Это позволит более эффективно выполнять свои функции. Предусмотрено, что новую технику получат три области Армении - Лорийская, Ширакская и Сюникская.