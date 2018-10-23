Вторник, 23 Октября 2018 20:22

АрмИнфо.Евразийская экономическая комиссия не собирается менять никаких пунктов соглашении о Зоне совободной торговли (ЗСТ) ЕАЭС с Ираном в связи с ужесточением санкций к этой стране со стороны Соединененных Штатов. Об этом заявила корреспонденту АрмИнфо член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.

Как сказала Никишина, вопросы непосредственного сотрудничества с компаниями Ирана в рамках ЗСТ остаются в компетенции самих компаний - производителей товаров и услуг, им самим надо договариваться с иранскими партнерами и самим оценивать собственные риски.

Как сообщила министр уже на пресс-конференции, посвященной проводимой в Ереване <Евразийской неделе>, соглашение ЗСТ с Ираном было подписано в мае и вступит в силу после того, как будет ратифицировано во всех странах ЕАЭС. Она отметила, что в ЕЭК расчитывают, что до конца года будут проведены все процедуры, и с начала 2019 года соглашение вступит в силу. В этом контексте министр придала большое значение созданию свободной экономической зоны (СЭЗ) с Ираном в приграничном армянском городе Мегри, что откроет новые возможности для товаропроизводителей ЕАЭС и Ирана.

Говоря о планах по созданию аналогичных торговых режимов с другими странами, Никишина подчеркнула, что соглашение с Вьетнамом уже успешно работает, товарооборот между странами ЕАЭС и Вьетнамом возрос на 35% и страхи по поводу непропорционального с точки зрения выгоды торгового режима оказались беспочвены, так как объемы экспорта товаров во Вьетнам превысили объемы импорта. Вопрос ЗСТ с Южной Кореей пока прорабатывается, так как необходимо расчитать все риски и проработать товарную номенклатуру и вопросы изъятий так, чтобы не нанести вреда товаропроизводителям стран ЕАЭС. <Нам не надо гнаться за количеством новых партнеров, это не самоцель. Вопросы сотрудничества в рамках новых зон свободной торговли требуют сорьезной проработки>, - отметила министр.