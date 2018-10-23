Вторник, 23 Октября 2018 20:20

АрмИнфо.Ардшинбанк признан биржей NASDAQ OMX Armenia "Лучшим агентом рынка гособлигаций". Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, победителем в этой номинации Ардшинбанк стал по итогам конкурса "Лучший член биржи 2017 года", ежегодно проводимого фондовой биржей "NASDAQ OMX Armenia" и Центральным Депозитарием Армении.

Награждение проходит уже 9-ый год подряд. Для выбора победителя учитываются количество, объем и эффективность транзакций, заключенных на площадках NASDAQ OMX Armenia. Лучшего дилера рынка выбирают на основании общего голосования дилеров банков и инвестиционных организаций Армении, которые являются членами NASDAQ OMX Armenia.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 июля 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, Ардшинбанк входит в список ведущих банков по вложениям в гособлигации, обеспечив объем в 17.2 млрд драмов ($35.8 млн). По привлечениям от размещения собственных облигаций Ардшинбанк входит в TOP-3 с объемом в 47.1 млрд драмов ($97.6 млн). По основным финансовым показателям Ардшинбанк входит в TOP-3: активы

- $1.3 млрд, кредитные вложения $955.5 млн, обязательства - $1.2 млрд. I полугодие 2018 года Ардшинбанк завершил с чистой прибылью в $7.4 млн.

Отметим, что Ардшинбанк основан в 2003 году. Мажоритарными акционерами Ардшинбанка на 1 июля 2018г выступают ООО <Аринс Групп> (это переименованный ООО <Центр бизнес инвестиций>) с долей участия в капитале 67,97% и ЗАО "Промышленно- финансовая корпорация РЕГИОН" - 29,52%. Ардшинбанк является единственным частным учреждением в Армении, которому присвоены рейтинги двух международных рейтинговых агентств Moody's и Fitch, равные страновому рейтингу Армении.