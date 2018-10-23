Вторник, 23 Октября 2018 20:17

АрмИнфо. В 18:00 истек срок выдвижения кандидатов на пост премьера Армении.

Таким образом, выдвинутый фракцией "Елк" Никол Пашинян является единственным кандидатом на этот пост.

Как ранее корреспонденту АрмИнфо заявил депутат от <Елк> Геворг Горгисян, это решение было принято по совету юристов. < Мы посоветовались с юристами, и пришли к выводу, что это является правильным решением>,- заявил он.

Отметим, что мнения юристов на счет выдвижения кандидатуры на пост премьера разделились - часть из них считала, что можно не выдвинуть кандидатуру во время выборов премьера в парламенте, другая склонялась к тому, что надо выдвинуть, но не избрать.

Если парламент дважды не изберет премьера, он будет распущен силой закона.