Вторник, 23 Октября 2018 20:16

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян обратится в Конституционный суд для определения соответствия Конституции закона о внесении изменений и дополнений в закон "О регламенте парламента".

В заявлении президента на сей счет, в частности, говорится: "Все законы должны соответствовать Конституции и служить поставленным целям. Национальное Собрание 2 октября приняло закон о внесении изменений и дополнений в закон "О регламенте парламента", который

стал причиной общественных обсуждений и кривотолков. Часть общества негативно восприняла документ. Оставаясь приверженным своей позиции, я поручил своему аппарату детально изучить международный опыт по этому вопросу, а также обоснования к данному законопроекту. Проведенные изучения свидетельствуют об определенных конституционных проблемах. С учетом этого и с целью обеспечения верховенства Конституции, я намерен обратиться в КС для определения соответствия этого документа Конституции".

Отметим, что правительство Армении считает, что данный документ нацелен на усложнение процедуры роспуска парламента и, как следствие

торпедирование внеочередных выборов со стороны бывшей правящей партии и ее сторонников.