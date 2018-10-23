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АрмИнфо. По вопросу защиты прав водителей праворульных автомобилей омбудсен Армении Арман Татоян провел телефонную беседу со своим грузинским коллегой Нино Ломджария.
Согласно сообщению офиса защитника прав человека, Арман Татоян передал омбдусмену Грузии озабоченность водителей, согласно которым сроки транзитных перевозок по территории Грузии автомобилей истекли, а грузинские власти потребовали вывезти автомобили из страны, грозя в противном случае применить штрафы.
Нино Ломджария передала Арману Татояну, что готова оказать правовое содействие водителям. Она отметила, что находящиеся в Грузии граждане Армении могут обратиться на горячую линию омбудсмена Грузии по телефону 1481. Аппарату офиса омбудсмена Грузии уже даны соответствующее распоряжения.
|ЕЭК не собирается менять находящееся на ратификации в парламентах стран ЕАЭС соглашение о ЗСТ с Ираном в связи с новыми санкциями США - Вероника Никишина
|Ардшинбанк признан биржей NASDAQ OMX Armenia "Лучшим агентом рынка гособлигаций"
|Военнослужащий Армии обороны Арцаха получил огнестрельное ранение в результате выстрела со стороны противника
|Никол Пашинян единственный кандидат, выдвинутый на пост премьера Армении
|Президент Армении обратится в Конституционный суд для определения соответствия Конституции закона о внесении изменений и дополнений в закон "О регламенте парламента".
|Омбудсен Армении провел телефонную беседу со своим грузинским коллегой по вопросу прав водителей
|Делегация Армении принимает участие в 22-ой международной выставке "Интерполитех -2018" в Москве
|Ара Абрамян не намерен участвовать в предстоящих электоральных процессах в Армении
|Конверс Банк открыл очередной столичный филиал в административном районе Малатия- Себастия
|NASDAQ OMX Armenia и ЦДА признали Америабанк победителем в двух номинациях
|Президент Армении договорился о визите в Армению глав ряда крупных мировых компаний
|И.о. министра юстиции Армении и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ обсудили перспективы сотрудничества
|Зограб Мнацаканян и Арлем Дезир обсудили вопросы, связанные со свободой прессы в Армении
|Замминистра промышленности России призвал развивать отношения с Ираном, несмотря на санкции
|Советник Путина: Если бы ЕАЭС охватил все постсоветские государства, то конфликтов было бы на много меньше
|B Ереване в рамках "Евразийской недели" презентована книга "Армения в ЕАЭС: Евразийская экономическая интеграция в действии"
|Советник Путина: Отношения между Арменией и Россией сегодня находятся на подъеме
|Армения и Болгария углубляют сотрудничество в сфере образования
|Ваге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентом
|Армен Рустамян: Никто не может заставить "Дашнакцутюн" делать что-то против своей воли
|29 октября состоится внеочередное заседание армянского парламента
|Наблюдения налоговой Армении выявили "тень" в сфере консалтинга и предоставления правовых услуг
|Лена Назарян: Выдвижение Никола Пашиняна на должность премьера носит формальный характер
|НС РА отказало Ваге Григоряну в должности судьи Конституционного суда
|АРАРАТБАНК признан биржей NASDAQ OMX Armenia победителем по трем номинациям
|Баку: Смена власти и политическая турбулентность в Ереване в определенной степени затормозила процесс по карабахскому урегулированию
|Мамедъяров о вступлении в ОДКБ: Азербайджан проводит сбалансированную внешнюю политику
|Парламентская фракция <Елк> выдвинула Никола Пашиняна на пост премьер-министра РА
|Эдуард Шармазанов: Все конфликты в регионе должны быть решены исключительно мирным путем
|Партия "Сасна црер" 27-28 октября в НКР проведет семинар-обсуждение "Де-юре присоединение Арцаха правовым политическим механизмам Армении"
|Парламент Армении обсуждает кандидатуру Ваге Григоряна на посту члена Конституционного суда
|У столичных административных округов Эребуни, Кентрон и Нубарашен новые главы
|Уже собранo 27 подписей для созыва внеочередного заседания парламента
|Бaблоян: РПА не виновата в провале проекта реформ ИК
|Братья экс-депутата от Республиканской партии Аракела Мовсисяна (Шмайс) были подвергнуты приводу в Специальную следственную службу
|Трое сотрудников Комитета госдоходов Армении обвиняются в получении взятки
|Beeline запустил услугу «Виртуальная АТС» для корпоративных клиентов
|Ардшинбанк и Черноморский банк торговли и развития подписали кредитный договор на 15 млн. долларов США
|Баку пригрозил внести мэра Сент-Этьена Гаэля Пердрио в "черный список" МИД АР за посещение Арцаха
|Полиция Армении выявила крупные финансовые злоупотребления и хищения в ГУГО Разданского отдела
|Между арцахской общиной Шехер и французским муниципалитетом Арнувиль подписана Декларация о дружбе
|Пашинян обвинил парламентское большинство и их сторонников в саботаже
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 23 октября
|Директор ООО "Флеш" подозревается в произволе и вымогательстве 15 млн драм
|Проект о внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс Армении в первом чтении отклонен
|Генпрокурор Армении провел переговоры с коллегами из Австрии
|Мнацаканян призвал международных партнеров воздержаться от шагов, которые приводят к гонке вооружения в регионе
|Пашинян призвал отказаться от политического расизма
|Пашинян призвал народ собраться и сказать свое слово в случае саботажа в процессе роспуска парламента
|Пашинян: В Армении усилилась волна постреволюционной эйфории
|РПА против представленного правительством проекта по внесению изменений в Избирательный кодекс
|Давид Тоноян представил Рудольфо Джулиани атмосферу безопасности вокруг Армении
|Партия АРФ "Дашнакцутюн" примет участие в досрочных выборах в Национальное Собрание
|Рудольфо Джулиани считает Геноцид армян историческим фактом
|Участники акции "Руль справа" требуют разрешить ввоз машин с правым рулем в Армению
|Армен Ашотян призвал новые власти Армении не повторять ошибки РПА
|Арпине Ованнисян: РПА будет следовать решению партии, а не командам правительства
|Армения и ОБСЕ договорились реализовывать совместные антикоррупционные программы
|Советник Трампа в Ереване почтил память жертв Геноцида армян
|Пашинян не согласился с мнением Шаварша Кочаряна о том, что Россия с ревностью относится к Армении
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