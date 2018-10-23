Отметим, что в период с 23 по 26 октября 2018 года в Москве на территории главной выставочной площадки России - ВДНХ в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2017 года пройдет XXII Международная выставка средств обеспечения безопасности государства . Организаторами выставки выступили МВД России, ФСБ России, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации. Экспозиция международной выставки средств обеспечения безопасности государства "ИНТЕРПОЛИТЕХ" разместится на площади 25 500 кв.м. в трех экспозиционных залах павильона ВДНХ и представляет собой выверенное сочетание взаимосвязанных выставок и специализированных тематических экспозиций, взаимодополняющих друг друга:

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