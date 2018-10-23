Вторник, 23 Октября 2018 19:23

АрмИнфо. Президент общероссийской общественной организации "Союз армян России", председатель координационного комитета Международного форума евразийского партнерства, посол доброй воли ЮНЕСКО Ара Абрамян не намерен участвовать в предстоящих электоральных процессах в Армении.

Так, 23 октября на пресс-конференции в Ереване, отвечая на вопрос, будет ли он участвовать во внеочередных выборах парламента, Абрамян, в частности, сказал, "Да, в 2016 году, я собирался участвовать в выборах, по ряду причин я отказался от этой идеи, несмотря на то, что хорошо к ним подготовился. Сегодня мое внимание больше сконцентрировано, на тех проблемах, которые у меня есть. Я лично не готовлюсь участвовать, но во все времена я участвовал в процессах в качестве общественного деятеля. Моя цель одна - стабильность Армении, так как бизнес любит стабильность, а также развитие страны. Если у меня будет возможность помогать Армении, вне зависимости от того, кто ею в этот момент будет руководить, я сделаю все, чтобы это сделать", - отметил он.

Отвечая на вопрос, обусловлено ли сокращение его визитов в Армению сменой власти, Абрамян заверил, что у него были хорошие отношения и с прежними властями, и с новыми они не хуже. "Знаете, власть - это временное явление. Я всегда приезжал, и будут приезжать в Армению, в независимости от того, кто будет у власти", - отметил он, добавив, что у него хорошие отношения с новыми властями.

Председатель САР также коснулся своего недвижимого имущества на Северном проспекте, и отметил, что ранее у него были судебные проблемы, связанные с этим имуществом, он надеялся, что они разрешены, однако дела вновь возобновлены. "Проблема должна быть решена. Необходима стабильность, солидарность, верховенство закона. Закон должен действовать в этой стране. Меня связывали со старыми властями, однако, прежние власти с 2007 года по 2017 год ввели судебное дело в моем отношении по вопросу связанному с Северным проспектом. Не так, чтобы при прежних властях у меня были какие-то привилегии, и я приезжал в Армению, чтобы зарабатывать деньги. Поверьте, я прекрасно знаю, где могу заработать деньги, а где нет. Я приехал в Армению, чтобы привлечь других инвесторов. Я более $100 млн инвестиций осуществил - это единый технологический проект. Необходимо найти решения этого судебного дела. Сегодня, все эти судебные дела по моей оценке, возобновлены с грубым нарушением закона", - сказал глава САР.

При этом он заверил, что не связывает возобновление дел с новыми властями, однако выразил недоумение тем, что это всё продолжается. Он посетовал на то, что не может продать квартиры из-за наличия судебных проблем.