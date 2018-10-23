Вторник, 23 Октября 2018 18:43

АрмИнфо. Продукция и опыт казахстанской производственной инновационной компании ТОО «ASTANA Ютария Ltd», а также консорциума отечественных производителей «Жасампаз» вызвали живой интерес у евразийских производителей легкой промышленности, а также посетителей выставки, организованной в рамках Евразийской недели в Ереване. Об истории компании, а также интересе со стороны евразийских коллег в интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала директор по развитию и стратегическому планированию группы компаний «ASTANA Ютария Ltd» Асель Жургенова.

«Группа компаний «Ютария» создана в 2013 году. Мы имеем 2 производственные площадки: в Карагандинской области и в Астане. В 2013 году по Дорожной карте бизнеса был построен проект на территории Индустриального парка Астаны - автоматизированный производственный комплекс «KazTexExpo» с производственной мощностью более 1,5 млн изделий в год при полной загрузке. На сегодняшний день загрузка производственных мощностей составляет 17%», - рассказывает А. Жургенова.

По ее словам, на базе собственных производственных мощностей компания «Ютария» производит широкий ассортимент продукции: специализированную одежду для широкого спектра отраслей, домашний текстиль, трикотаж, классические костюмы. «В 2017 году был создан консорциум отечественных товаропроизводителей «Жасампаз». На момент создания в консорциум входило 5 компаний, а сегодня в его состав входят уже 51 крупное предприятие - производители как сырья, так и готовой продукции. Конечная цель участников консорциума - путем консолидации усилий полностью локализовать производство продукции легкой промышленности в Казахстане», - отмечает А.Жургенова.

Как отметила А. Жургенова, в дни проведения выставки в рамках Евразийской недели в Ереване к продукции и опыту казахстанских компаний легкой промышленности был проявлен большой интерес как со стороны армянских производителей, так и ретейлеров. «Наше участие в ереванской выставке продемонстрировало большой интерес со стороны армянских коллег к опыту работы наших компаний, а именно - к выстроенной модели эффективного обоюдовыгодного взаимодействия государственного и частного секторов на примере нашего сотрудничества с Министерством обороны Казахстана.

Наши коллеги из Армении были также очень удивлены фактом производства тканей в Казахстане, на базе наших мощностей. На сегодняшний день наш шымкентский хлопок перерабатывается текстильным заводом и ткется готовая ткань. До 2016 года, например, в основном весь хлопок уходил на экспорт в сырье. Ткани не изготавливались.

Так исторически сложилось, что с производством тканей на постсоветском пространстве, в первую очередь, ассоциировались Россия и Беларусь. А другим странам не уделялось должного внимания. Но благодаря тесной работе на одной площадке в рамках этой выставки наша компания раскрывала свой экспортный потенциал. 2 армянские компании, производящие спецодежду, проявили заинтересованность в казахстанском сырье. В то же время один армянский ретейлер заинтересовался нашими трикотажными изделиями, для нас это уже экспорт готовой продукции. Со всеми мы договорились предметно развивать дальнейшее сотрудничество», - подытожила А. Жургенова.