Вторник, 23 Октября 2018 18:34

АрмИнфо.По адресу улица Себастия, дом 82, номер 50, состоялось официальное открытие филиала “Малатия” Конверс Банка. На церемонии присутствовали гости из администрации района Малатия города Еревана, представители бизнес-сообщества и клиенты Банка.

“Открыв филиал “Малатия”, Конверс Банк расширяет свое присутствие на территории Еревана. В этом филиале клиенты могут воспользоваться комплексными банковскими услугами, а также совершать транзакции с помощью банкомата и платежного терминала, установленных на территории Банка. Часы работы филиала: с понедельника по пятницу - с 9.30 до 17.00, а по субботам - с 10:00 до 14:30”, - сказали в Банке, добавив, что в административном районе Малатия-Себастия действует также филиал “Звартноц”, услугами которого клиенты могут пользоваться в круглосуточном режиме.

В 2018г. Конверс Банк открыл еще два филиала - в Ереване и Гюмри. Весной в центре столицы открылся филиал “Еритасардакан”, а летом, после переезда в новое помещение, в региональном центре Ширака был открыт филиал “Гюмри”.

“Работы по расширению географии этим не ограничиваются. К концу года Конверс Банк планирует перезапустить еще два филиала”, - отметили в Банке.

Отметим, что в настоящее время сеть филиалов Конверс Банка состоит из 35 филиалов, 15 из которых расположены в г. Ереване и 20 - в регионах Армении и в Арцахе.