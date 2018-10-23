Вторник, 23 Октября 2018 18:30

АрмИнфо. Фондовая биржа NASDAQ OMX Armenia и Центральный Депозитарий Армении (ЦДА) по итогам ежегодного конкурса "Лучший член биржи 2017" признали Америабанк победителем в двух номинациях. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе Банка, это номинации "Лучший оператор счета депозитарной системы и лучший банк-кастодиан зарубежного рынка ценных бумаг" и "Лучший член расчетной системы регулируемого рынка".

Цель ежегодно проводимого биржей NASDAQ OMX Armenia и Центральным Депозитарием Армении конкурса "Лучший член биржи" - стимулировать вовлеченные в биржевую и депозитарную деятельность финансовые организации, предоставляющие инвестиционные услуги по канонам профессиональной этики, на активное участие в развитии рынка капитала Армении.

Награждение проходит уже 9-ый год подряд. Для выбора победителя учитываются количество, объем и эффективность транзакций, заключенных на площадках NASDAQ OMX Armenia. Лучшего дилера рынка выбирают на основании общего голосования дилеров банков и инвестиционных организаций Армении, которые являются членами NASDAQ OMX Armenia.

По данным Финансвого Рейтинга Банков Армении на 1 июля 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк по вложениям в гособлигации входит в TOP-3, обеспечив объем в 53.1 млрд драмов ($110.1 млн). По привлечениям от размещения собственных облигаций Америабанк лидирует с объемом в 48 млрд драмов ($99.5 млн) с годовым ростом на 64,1%.

Отметим, что по числу выпущенных корпоративных купонных облигаций Америабанк занимает 2-ую позицию на рынке. По состоянию на 23 октября 2018г на бирже Nasdaq OMX Armenia котируется 9 траншей облигаций Америабанка: 7 долларовых, 1 евровый и 1 драмовый. Общий объем эмиссии котируемых на сегодня на бирже 7-и долларовых выпусков облигаций Америабанка составляет $63 млн, 1-го драмового - 1 млрд драмов и 1-го еврового - 3 млн евро. Погашения по этим выпускам датированы на2018-2022гг, причем в 2018 году истекает срок обращения драмового транша (в ноябре), а в 2019 году - еврового транша (в октябре) и 3 долларовых траншей (в феврале, мае и августе). Наряду с этим, Америабанк в июне 2016 года через своего инвестиционного управляющего в лице компании responsAbility Investments AG успешно разместил долговые бумаги объемом $20 млн в четырех люксембургских инвестиционных фондах, и год спустя по версии ведущего финансового агентства Cbonds был признан лучшим инвестиционным банком в Армении.

Напомним, что ЗАО "Америабанк" является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996 года. Акционерами Америбанка, по последним данным, выступают Америя Групп CY Ltd. С долей участия в капитале 56,6%, EBRD - 17,8%, Азиатский Банк Развития

- 13,98%, ESPS Holding Limited - 11,62%. Филиальная сеть Америабанка по состоянию на 1 июля 2018г насчитывает 16 подразделений, из коих 10 столичные и 6 - региональные.