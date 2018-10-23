Вторник, 23 Октября 2018 18:28

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян 23-го октября в Женеве провел рабочую встречу с руководителями крупнейшей сингапурской венчурной компанией Vertex Venture Holdings, швейцарской компании Swiss Sustainable Finance, а также компании Siemens Financial Services, входящей в известную немецкую группу компаний Siemens.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, встреча нацелена на ознакомление зарубежных партнеров с инвестиционной средой Армении, а также перспективами развертывания сотрудничества в различных сферах.

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимовыгодного сотрудничества с указанными компаниями. Собеседники коснулись внедрения их опыта в Армении, а также возможностей реализации проектов с армянскими

компаниями.

В частности, достигнута договоренность о визите в Армению и проведении с правительством страны переговоров о сотрудничестве.

Президент Армении представил наиболее быстро развивающиеся и перспективные направления армянской экономики. Армен Саркисян отметил, что Армения, будучи членом ЕАЭС, может стать ключевым узлом между странами ЕС и ЕАЭС, тем более, что для этого есть все условия.

С компанией Siemens Financial Services был обсужден широкий спектр сотрудничества в сферах энергетики, промышленности и инфраструктур, в частности, было отмечено, что Армения, как член ЕАЭС, может стать мостом к евразийским рынкам.

Vertex Venture Holdings - всемирная компания венчурных фондов, которая в основном сконцентрирована на возможностях венчурных инвестиций в сферах информационных технологий и здравоохранения.

Swiss Sustainable Finance объединяет 110 компаний-членов и партнеров, в том числе швейцарские банки. Ее деятельность направлена на развитие идеи "чистая экономика" и развитию чистой индустрии, что на сегодняшний день является насущной проблемой для Армении.