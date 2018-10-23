Вторник, 23 Октября 2018 18:27

АрмИнфо.И.о. министра юстиции Артак Зейналян 23 октября принял представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезиря.

Как сообщает пресс-служба Минюст, в ходе встречи Зейналян и Дезир обсудили свободу слова в Армении, а также вопросы, касающиеся свободы выражения мнения.

Дезир отметил, что перемены, произошедшие в Армении, создают новую возможность для укрепления свободы прессы и для этого необходимы законодательные реформы.

По словам Зейналяна, несмотря на то, что на сегодняшний день есть некоторые законодательные пробелы, тем не менее, с точки зрения доступа к информации правовая основа и правоприменительная практика в Армении являются одними из лучших в мире.

Зейналян коснувшись защиты информационных источников, отметил, что в Армении есть решение Конституционного суда, в соответствии с которым прецедентное право Европейского суда было введено в правовую систему Армении.

В ходе встречи стороны обсудили осуществление законодательных реформ, направленных на защиту прав журналистов, а также возможности проведения курсов по повышению квалификации журналистов.

В завершении встречи была достигнута договоренность о получении экспертных заключений и рекомендаций от ОБСЕ по реформам в сфере свободы информации