Вторник, 23 Октября 2018 18:26

АрмИнфо. И.о. министра иностранных дел Зограб Мнацаканян 23 октября принял представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезиря.

Как сообщает пресс-служба МИД, собеседники высоко оценили тесное и эффективное сотрудничество между офисом представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации и соответствующими государственными органами Республики Армения, по обеспечению свободы слова и печати в стране.

Собеседники также подчеркнули, что этот визит является хорошей возможностью ознакомиться с изменениями, произошедшими в Армении и определить шаги, которые необходимо предпринять для обеспечения максимальной эффективности сотрудничества в сфере мандата ОБСЕ.

Затронув последние внутриполитические события в стране, Мнацаканян подтвердил приверженность правительства Армении продолжить реформы по укреплению демократии в стране. И.о. министра ИД отметил, что широкий мандат, который дается народом, основывается на четких принципах - борьба с коррупцией, верховенство закона и правосудие, обеспечение равных условий в социальной и экономической сферах.