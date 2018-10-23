Вторник, 23 Октября 2018 18:24

АрмИнфо.Временное соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном готовилось последние несколько лет, согласованы все параметры, ряд позиций по тарифам - они снижены, и надеемся, что до конца года все процедуры, которые необходимо провести, государства проведут, и оно вступит в силу. Об этом 23 февраля в ходе пресс-конференции в Ереване заявил заместитель министра промышленности и торговли России Георгий Каламанов.

По его словам, вчера, в рамках "Евразийской недели" коллеги заявляли, что единственная страна, которая граничит с Ираном, это Армения - и это действительно огромный плюс. "Я полагаю, что все страны входящие в ЕАЭС, также будут внимательно наблюдать за формированием зоны свободной торговли на границе с Ираном", - отметил Каламанов.

Коснувшись санкций в отношении Ирана, российский чиновник констатировал, что в ходе форума в Ереване поднимался вопрос работы в национальных валютах. "Я полагаю, что это очень важно, так как те возможности, которые есть в сотрудничестве с Ираном их нужно только развивать, потому, что количество существующих проектов колоссален. Если опасаться различных санкций, то они плодятся каждый день. Необходимо думать о развитии товарооборота, реализации совместных проектов. Просто подумать о развитии сотрудничества государств по крайней мере, в торговой и промышленной сферах. Потенциал очень серьезный, единственно, нужно отработать финансовые механизмы совершения этих сделок. У каждой страны, кстати, свои собственные точки роста, и здесь можно организовывать в будущем отдельные проекты и с Ираном в двустороннем формате, можно и все вместе, в многостороннем формате", - резюмировал Каламанов.

Ранее АрмИнфо сообщало, что 17 мая т.г. на площадке Астанинского экономического форума между государствами-членами Евразийского экономического союза и Ираном было подписано Временное соглашение, по образованию зоны свободной торговли. Стороны договорились снизить импортные таможенные пошлины во взаимной торговле сроком на 3 года, а также Иран предоставил тарифные уступки по 246 товарам, ЕАЭС - по 175 товарам. Для Ирана будут снижены таможенные пошлины на нечувствительные для ЕАЭС товары: фисташки, финики, инжир, изюм, креветки, бахчевые культуры, апельсины, лимоны, лаймы, кондитерские изделия, некоторые виды соков, краски и лаки строительные, посуду, моющие средства, ковры, изделия из пластмасс. На товары основного экспортного интереса Ирана (яблоки, томаты, огурцы) ЕАЭС предоставляет только сезонные уступки в период отсутствия производства - с ноября по март. В среднем, как ранее отмечал председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, пошлины для Ирана по промышленным товарам снизятся на 7%, а для стран ЕАЭС - на 3,3%. По сельскохозяйственным товарам средний уровень ставок ввозных пошлин для Ирана снизится на 19%, а для стран Союза - на 5%. <Очень важно, чтобы данное соглашение в правовом формате получило своё закрепление в наших странах и, конечно, в Исламской республике Иран. Свободная экономическая зона, в первую очередь, это дополнительное звено, связывающее наши экономики. Это не только снижает логистические расходы, но и предоставляет возможность организовать взаимодополняющие производства. То есть, логика в том, что производители из Ирана будут ввозить сырьё в данную зону, получать новую продукцию и без бюрократических сложных процедур уже заходить на рынок Евразийского союза>, - прокомментировал подписание вице-премьер Армении Тигран Авинян в ходе Астанинского экономического форума. По его мнению, этот процесс также простимулирует создание международного транспортного транзитного коридора <Индийский океан - Персидский залив - Чёрное море>. Это станет дополнительным толчком для развития сотрудничества с Вьетнамом, с которым уже подписано соглашение, а также с Индией и другими странами, с которыми активно ведутся переговоры.