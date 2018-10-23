Вторник, 23 Октября 2018 18:23

АрмИнфо. России не нужны никакие конфликты. Об этом 23 октября на пресс-конференции в Ереване заявил советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев, коснувшись мнений о том, что Россия не заинтересована в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, и именно поэтому она продает вооружение Азербайджану.

Он напомнил, что позиция России в этом вопросе предельно ясна, конфликты, имеющие место на постсоветском пространстве должны решаться мирным путем, посредством консультаций, нахождения компромиссов. "Мы жизненно заинтересованы в том, чтобы никаких конфликтов не было. Нам необходимо устойчивое и благополучное развитие. Вы видите, что мы к вопросам объединения, не только в экономике, но и в политической сфере подходим исключительно на основе взаимных интересов, добровольного поиска путей наращивания возможностей для экономического развития", - отметил он.

Вместе с тем, Глазьев выразил убеждение, что Евразийский экономический союз открыт для всех. По его убеждению, если бы ЕАЭС охватил все постсоветские государства, то конфликтов было бы на много меньше.

На уточнение, то есть вступление Азербайджана в ЕАЭС будет способствовать миру регионе, Глазьев, в частности, сказал: "Во-первых, в ЕАЭС нет таможенных границ и формирование экономических взаимосвязей в рамках общего пространства, конечно же, строится на основе кооперации и сотрудничества людей из разных государств. Чем больше будет таких государств, тем меньше будет пограничных барьеров, тем менее, острыми будут все эти политические конфликтные вопросы. Решение конфликтных вопросов в рамках национальных суверенитетов сегодня крайне сложно, и никто кроме них эти вопросы не решит", - резюмировал он.

В свою очередь президент общероссийской общественной организации "Союз армян России", председатель координационного комитета Международного форума евразийского партнерства, посол доброй воли ЮНЕСКО Ара Абраамян заметил, что карабахский конфликт, тот случай, когда позиции России и США, Франции совпадают, и все заинтересованы в установлении мира в регионе. "Россия абсолютно не заинтересована в разжигании конфликта близ своих границ", - резюмировал Абрамян.