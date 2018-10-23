Вторник, 23 Октября 2018 18:20

АрмИнфо.Сегодня в Ереване в рамках "Евразийской недели" состоялась презентация книги "Армения в ЕАЭС: Евразийская экономическая интеграция в действии".

Как заявил редактор книги, председатель исследовательско-аналитической организации "Интеграция и развитие", координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян, книга является сборником статей членов Евразийского экспертного клуба, посвященных участию Армении в процессе евразийской экономической интеграции.

"Мы убеждены, что евразийская экономическая интеграция - это важный процесс, участие в котором может укрепить суверенитет нашего государства, внести весомый вклад в обеспечение его суверенитета, повысить благосостояние нашего народа и, в целом, повысить международный авторитет и конкурентоспособность нашей страны",- заявил Сафарян.

Он подчеркнул, что Евразийская неделя в Армении - уникальная возможность для политиков, государственных и общественных деятелей, ученых и экспертов, заинтересованных представителей бизнеса, обменяться мнениями о достижениях евразийской экономической интеграции, о существующих вызовах и проблемах, возможного сотрудничества для их преодоления с целью обеспечения максимального успеха интеграционного процесса и его служению благородному делу повышения благосостояния населения стран-членов ЕАЭС.

"Мы надеемся, что представленная Вашему вниманию коллективое исследование наших экономистов, социолога, политолога и востоковеда-историка в состоянии предложить Вам пищу для размышлений о том, как протекает процесс евразийской интеграции, куда он ведет и что можно еще сделать для обеспечения успеха этого процесса",- резюмировал он.

В свою очередь, главный редактор книги, доктор экономических наук, профессор Ашот Тавадян подчеркнул, что в работе оценены экономические эффекты интеграции Армении в ЕАЭС. Отдельно представлена промышленная политика, как условие повышения конкурентоспособности национальных экономик. Исследованы факторы роста конкурентоспособности и экспорта Армении в рамках ЕАЭС.

Проанализирован вклад трудовых мигрантов из Республики Армения и трансфертов из стран Евразийского экономического пространства в экономику Армении. Изучены отношения армянского общества к России и Евразийской экономической интеграции, цивилизационные и идеологические факторы в процессе Евразийской интеграции. Отдельно представлены духовные ценности и культурно-гуманитарное пространство, объединяющее народы стран ЕАЭС.

"Политика и экономика тесно переплетены, к тому же развитие экономических отношений может способствовать решению политических задач. Армении необходимо использовать возможности рынка ЕАЭС, в особенности российского рынка. Следует максимально развивать это направление, вырабатывая соответствующие стратегии, стандарты, методы проведения согласованной экономической политики",- заявил он.

По словам Тавадяна, важно, что Армения подключилась к ЕАЭС в самом начале его формирования. Данный шаг резко повышает вероятность роста экспорта, особенно роста экспорта готовой продукции и повышения доходов граждан. Это не только откроет рынки посредством отмены или сокращения тарифов и квот, но и будет способствовать гармонизации законов, норм и правил во всех секторах экономики, укрепляя таким образом доверие инвесторов. В перспективе экономическая интеграция приведет к повышению производительности труда, заработной платы, активизирует экономический рост, увеличит занятость. Интеграция с ЕАЭС создает реальные возможности для развития экономики, ускоренной модернизации, улучшения социальных стандартов.

Он также заметил, что в докладе сделан вывод о том, что в целом Армения в ЕАЭС сравнительно хорошо противодействовала кризисным процессам в нашем регионе, обусловленных в первую очередь значительным колебанием национальных валют. В последние годы зафиксирован значительный рост экспорта в первую очередь в ЕАЭС, однако в Армении стоит задача существенного улучшения состояния отрицательного торгового баланса, обеспечения роста соотношения экспорта к ВВП, дальнейшая диверсификация экспорта, стимулирование производства готовой продукции