Вторник, 23 Октября 2018 17:26

АрмИнфо.Отношения между Арменией и Россией сегодня находятся на подъеме. Об этом 23 октября на пресс-конференции в Ереване заявил советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев.

"Я очень рад, что Армения себя нашла в Евразийском экономическом союзе как динамично развивающаяся экономика с очень талантливыми людьми, которые хотят работать на рынке ЕАЭС. Сегодня реанимируются кооперативные связи и тот потенциал, который в Армении сохранился еще с советских времен. Это потенциал помогает и российским партнерам налаживать производство на современной технологической основе", - сказал он, при этом добавив, что для Армении рынок ЕАЭС является привычным и понятным, и потенциал сотрудничества практически бесконечен.

Вместе с тем, Глазьев подчеркнул, что вне зависимости от конъюнктурных факторов, Армения будет себя комфортно чувствовать в ЕАЭС и дальше. "Те партнерские отношения, которые нарабатываются с прицелом на будущее, несомненно, принесут большой экономический эффект", - отметил он, в этом контексте напомнив, что сейчас Евразийской экономической комиссией руководит представитель Армении, что накладывает определенные обязательства с точки зрения максимального использования возможностей ЕАЭС для успешного развития РА.