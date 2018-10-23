Вторник, 23 Октября 2018 17:25

АрмИнфо. Министр образования и науки Болгарии Красимир Вълчев и посол Армении в Болгарии Армен Саркисян 23 октября подписали документ о <Программе сотрудничества между Правительствами Республики Армения и Республики Болгарии в области образования и науки на 2018-2022 годы>.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Армении, Программа предусматривает предоставление по 4 взаимных стипендии каждый год для получения степени бакалавра и магистра в университетах Армении и Болгарии. Программа также предполагает обмен учеными, преподавателями и специалистами между образовательными учреждениями двух стран.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность сотрудничества в области образования и науки, организации взаимных визитов как на экспертном, так и на высоком уровнях, а также необходимость модернизации существующих правовых основ.