Вторник, 23 Октября 2018 17:25

АрмИнфо. Армен Саркисян является нелегитимным президентом. Об этом в беседе с журналистами 23 октября заявил правозащитник Ваге Григорян.

Отметим, что ранее Ваге Григорян на своей странице в соцсети Facebook раскритиковал кандидатуру Армена Саркисяна на посту президента. Он, в частности, написал, что Армен Саркисян является гражданином Британии и так и не представил общественности документ о своем отказе от британского гражданства.

Меж тем, Григорян сегодня был выдвинут на пост судьи Конституционного суда со стороны президента Армена Саркисяна. И в своем выступлении с трибуны парламента он ничего не сказал о нелегитимности президента.

Тем не менее, парламент отклонил кандидатуру Григоряна по посту члена КС.