Вторник, 23 Октября 2018 17:20

АрмИнфо. АРФД не принимает участия в сборе подписей для проведения внеочередного заседания парламента, на котором будет рассмотрен проект реформ Избирательного Кодекса, поскольку не является соавтором этого документа и поскольку ее предложения не были включены в проект.

Об этом в беседе с журналистами заявил глава фракции АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян. "Мы очень ясно заявляли, что предлагаем открытую пропорциональную систему. И нам непонятно, почему данное предложение не было принято. Все приводимые аргументы беспочвенны и нелогичны. Пропорциональные выборы с открытыми списками демократичны. Фактически, человек выбирает не только список, но и кандидатов", - подчеркнул Рустамян.

Остальные предложения АРФД касались максимального порога представленности той или иной политической силы, который не должен превышать 2/3 мандатов с тем, чтобы ни одна политическая сила не смогла бы единолично принимать важные решения.

Тем не менее, глава фракции АРФ "Дашнакцутюн" отметил, что как вчера, так и в понедельник они проголосуют "за" изменения в ИК, но они не станут выступать в роли соавторов проекта. "Никто не может заставить нас без обсуждения с нами стать частью чего-то, в чем мы не принимали участия. "Дашнакцутюн" не та партия", - подчеркнул Рустамян