Вторник, 23 Октября 2018 16:12

АрмИнфо.В понедельник 29 октября в 11:00 состоится внеочередное заседание армянского парламента. Об этом сообщает пресс-служба Национального Собрания.

В беседе с журналистами депутат от фракции "Блок Царукян" Наира Зограбян заявила, что Национальное Собрание на внеочередном заседании обсудит проект закона "О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс". Она отметила, что было собрано 35 подписей, и данный пакет будет передан в секретариат, а это значит, что в понедельник состоится внеочередное заседание парламента.

В свою очередь депутат от фракции "Елк" Ален Симоян заявил, что данное заседание является шансом для Республиканской партии, призвав РПА использовать его. "Я надеюсь, что наши коллеги используют свой второй шанс", - подчеркнул Симонян.