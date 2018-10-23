Вторник, 23 Октября 2018 15:47

АрмИнфо.Наблюдения Комитета государственных доходов (КГД) Армении свидетельствуют о том, что лица, предоставляющие услуги в сфере права и консалтинга декларируют свои доходы в неполном объеме, и большая часть доходов сферы находится в "тени", сообщает пресс-служба ведомства.

Учитывая роль адвокатов в демократическом обществе, КГД воздерживается от политики применения жестких мер налогового контроля в их отношении. Налогово-таможенный комитет призывает адвокатов в случае необходимости представить уточненную декларацию о доходах, тем самым "не скрывая свой реальный оборот".