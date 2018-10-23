Вторник, 23 Октября 2018 15:07

АрмИнфо. Выдвижение Никола Пашиняна на должность премьер-министра Армении носит формальный характер. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала глава парламентской фракции "Елк" Лена Назарян.

Депутат отметила, что фракция "Елк" выдвинула на должность премьер-министра Армении кандидатуру и.о. премьер-министра Никола Пашиняна. "Как я уже отмечала, это выдвижение носит чисто формальный характер и нашей целью является обеспечить процедуру, зафиксированную Конституцией, с тем, чтобы впоследствии не было неверного толкования юридических определений. Сейчас необходимо, чтобы премьер-министр не был избран, и Национальное Собрание было распущено законным образом",

- заключила Назарян.

Отметим, что мнения юристов на счет выдвижения кандидатуры на пост премьера разделились - часть из них считала, что можно не выдвигать кандидатуру во время выборов премьера в парламенте, другая склонялась к тому, что надо выдвинуть, но не избрать.

Срок выдвижения кандидатов на пост премьера истекает сегодня в 18:00. Завтра должна состоятся внеочередка, на которой пройдет голосование по кандидатуре премьера. Если парламент дважды не изберет премьера, он будет распущен силой закона.