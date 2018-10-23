Вторник, 23 Октября 2018 15:05

АрмИнфо. В ходе прошедшего 23 октября голосования в Национальном Собрании Армении Ваге Григорян не был избран членом Конституционного суда.

Как в ходе заседания завил председатель Счетной комиссии Гагик Меликян, в голосовании приняло участие 53 депутата, в то время как для выборов судьи Конституционного суда необходимо 63 голоса. "За" кандидатуру Григоряна проголосовало 30 депутатов, "против" 23.

Отметим, что на сегодняшнем заседании парламента присутствовало 67 депутатов, однако, не все депутаты приняли участие в выборах нового члена КС.