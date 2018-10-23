Вторник, 23 Октября 2018 14:36

АрмИнфо.АРАРАТБАНК признан биржей NASDAQ OMX Armenia победителем по трем номинациям: "Лучший член биржи", "Лучший участник рынка гособлигаций" и "Лучший участник рынка корпоративных облигаций". Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, в номинации "Лучший участник рынка гособлигаций" АРАРАТБАНК побеждает уже 6-ой раз, а в номинации "Лучший член биржи" - уже в 5-ый раз.

Причем статус победителя в номинации "Лучший член биржи" присуждается той организации, которая отличается активной деятельностью на разных биржевых площадках и является активным эмитентом.

В сообщении отмечается, что АРАРАТБАНК также предоставляет своим клиентам посреднические и депозитарные услуги. Агентом Правительства РА по управлению госдолгом АРАРАТБАНК выступает с 2007 года.

Награждение проходит уже 9-ый год подряд. На этот раз фондовая биржа "NASDAQ OMX Armenia" и Центральный Депозитарий Армении подвели итоги конкурса "Лучший член биржи 2017 года". Для выбора победителя учитываются количество, объем и эффективность транзакций, заключенных на площадках NASDAQ OMX Armenia. Лучшего дилера рынка выбирают на основании общего голосования дилеров банков и инвестиционных организаций Армении, которые являются членами NASDAQ OMX Armenia.

По данным Финансвого Рейтинга Банков Армении на 1 июля 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, АРАРАТБАНК по вложениям в гособлигации водит в список лидеров, обеспечив объем в 25.5 млрд драмов ($52.9 млн) с годовым ростом на 29,2%. По привлечениям от размещения собственных облигаций АРАРАТБАНК входит в TOP-5 с объемом в 11.7 млрд драмов ($24.3 млн) с годовым ростом в 3,1 раза.

Отметим, что по числу выпущенных корпоративных купонных облигаций АРАРАТБАНК лидирует на бирже Nasdaq OMX Armenia. Часть из них уже погашена, но по состоянию на 23 октября 2018г котируется на бирже 8 траншей облигаций АРАРАТБАНК-а: 6 долларовых и 2 драмовых. Общий объем эмиссии котируемых на сегодня на бирже 6-ти долларовых выпусков облигаций АРАРАТБАНК-а составляет $23 млн, а 2-х драмовых - 2 млрд драмов. Погашения по этим выпускам датированы на 2019-2022гг, причем в 2019 году истекает срок обращения 2 долларовых траншей (в июне и октябре) и одного драмового (в декабре).

Напомним, что ОАО "АРАРАТБАНК" функционирует с ноября 2005 года. Мажоритарными акционерами АРАРАТБАНКа на 1 июля 2018г. выступают один из крупнейших нефтетрейдеров Армении - компания "Флеш" с долей участия в капитале в 72,73%, Барсег Бегларян (известный предприниматель, глава "Флеш" ) - 18,33%, Rural Impulse Fund II (входит в структуру бельгийской Incofin Investment Management - Incofin IM) - 8,58%. По охвату филиальной сети АРАРАТБАНК входит в TOP-3, имея на 1 июля 2018г в общей сложности 61 подразделение, из коих 30 расположены в Ереване, 29 - в областях Армении и 2 - в НКР.