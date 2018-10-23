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 Вторник, 23 Октября 2018 14:31
Марианна Мкртчян

Баку: Смена власти и политическая турбулентность в Ереване в определенной степени затормозила процесс по карабахскому урегулированию

Баку: Смена власти и политическая турбулентность в Ереване в определенной степени затормозила процесс по карабахскому урегулированию

АрмИнфо. Азербайджан готов к продолжению субстантивных переговоров, имеющих целью начало процесса поэтапного урегулирования конфликта. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, отвечая на вопрос готовится ли встреча лидеров Азербайджана и Армении по урегулированию карабахского конфликта и возможны ли контакты до конца года.

ЭБолее того, если вы проследите за ходом переговоров в последнее время, то заметите, что именно Баку неоднократно озвучивал позицию о необходимости продвижения ответственного диалога, нацеленного на результат - прекращение оккупации территорий Азербайджана, создание условий для безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев, включая представителей азербайджанской общины Нагорного Карабаха, в свои дома с последующим обеспечением широких прав самоуправления для населения Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, состоящего из его армянской и азербайджанской общин", - заверил Мамедъяров.

Вместе с тем он выразил убеждение, что беседа на высшем уровне, состоявшаяся между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении на полях последнего саммита СНГ в Душанбе, является наглядным примером готовности Азербайджана к содержательному диалогу. "Увы, смена власти и наблюдающаяся до сих пор политическая турбулентность в Ереване в определенной степени затормозила процесс. Надеемся, что руководство Армении в ближайшее время сможет продемонстрировать политическую волю к продолжению переговорного процесса в рамках существующего формата и на основе известной повестки", - сказал Мамедъяров

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